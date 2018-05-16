СМИ: "Реал", "Милан" и "Аякс" вошли в число участников клубного ЧМ-2021

ФИФА определила 10 клубов, которые выступят на обновленном клубном чемпионате мира с участием 24 команд, первый розыгрыш которого пройдет в 2021 году, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации издания, Европу на этом турнире представят "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Аякс" и "Бавария".

Также на места в списке из 24 клубов претендуют "Манчестер Сити", "Челси", "Атлетико", "Порту", "Бенфика" и дортмундская "Боруссия".

Клубы из Африки, Азии и Северной Америки получат по две путевки на турнир. От Южной Америки на клубном чемпионате мира гарантировано выступят три команды, еще одна разыграет дополнительную путевку в стыковом матче с клубом из Океании.

Планируется, что окончательно формат клубного чемпионата мира будет утвержден перед началом ЧМ-2018.