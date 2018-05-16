СМИ: "Реал", "Милан" и "Аякс" вошли в число участников клубного ЧМ-2021

ФИФА определила 10 клубов, которые выступят на обновленном клубном чемпионате мира с участием 24 команд, первый розыгрыш которого пройдет в 2021 году, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации издания, Европу на этом турнире представят "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Аякс" и "Бавария".
Также на места в списке из 24 клубов претендуют "Манчестер Сити", "Челси", "Атлетико", "Порту", "Бенфика" и дортмундская "Боруссия".
Клубы из Африки, Азии и Северной Америки получат по две путевки на турнир. От Южной Америки на клубном чемпионате мира гарантировано выступят три команды, еще одна разыграет дополнительную путевку в стыковом матче с клубом из Океании.
Планируется, что окончательно формат клубного чемпионата мира будет утвержден перед началом ЧМ-2018.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Ливерпуль
- Аякс
- Атлетико
- Бавария
- Интер Милан
- Бенфика (футбол)
- Порту
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- ФИФА
crazysun78
баламошка Турнир без Спартака - не турнир. ///// согласен, даже смотреть не буду...
12:56
баламошка
Турнир без Спартака - не турнир.
12:26
ЗЗ+
ВОШЛИ В ЧИСЛО УЧАСТНИКАМИ// Русский не родной? Или "СТАЛИ участниками" или "вошли в число участниКОВ".
10:33
Дядька
Бредовый отбор, ну какой еще Аякс? Очередной чисто коммерческий турниришко.
10:06
shur
Какая-то очередная туфта для избранных и богатеньких.
09:27