СМИ: Инфантино собирает встречу, чтобы обсудить 25-миллиардные инветиции в клубный ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино разослал письма представителям шести конфедераций с призывом провести внеочередную встречу, утверждает The New York Times. На ней планируется обсуждение новых инвестиций в клубный чемпионат мира.

Ранее в СМИ появилась информация, что турнир для лучших клубов планеты будет проходить раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, начиная с 2021 года. Японская корпорация планирует инвестировать в него порядка 25 миллиардов долларов в период с 2021 по 2033 год.

Ближайшее запланированное заседание совета ФИФА должно состояться в июне, перед стартом чемпионата мира-2018.