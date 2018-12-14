Сантьяго Солари: "Как можно не верить в "Реал"?"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что спад мадридцев в нынешнем сезоне неизбежный, но временный. Мадридцы после 15 туров занимают четвертое место в таблице чемпионата Испании, на 5 очков отставая от "Барселоны".

- Как мы можем не верить в "Реал"? 115 лет истории, 13 титулов Лиги чемпионов, много трофеев, много чемпионств, много легенд, - сказал Солари. - "Реал" выиграл четыре из последних пяти Лиг чемпионов, на данный момент мы еще не выбыли из борьбы в четырех турнирах. Нужно много энергии, чтобы бороться за все трофеи. За свою историю у "Реала" было больше взлетов, чем падений, это неизбежно, это цикл.

19 декабря "Реал" проведет полуфинальный матч на клубном чемпионате мира. Его соперник определится в матче "Касима Антлерс" и "Гвадалахары".