"Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира "Реал" одержал победу над "Америкой" - 2:0. В составе мадридцев забитыми мячами отличились нападающий Карим Бензема и Криштиану Роналду. В финале турнира "Королевский клуб" встретится с "Касимой Антлерс". Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало - в 13.30 по московскому времени.
Клубный чемпионат мира
1/2 финала
"Америка" - "Реал" - 0:2 (0:1)
Голы: Бензема, 45+2 (0:1). Криштиану Роналду, 90+3 (0:2).
"Америка": Муньос, Вальдес, Альварадо (Герреро, 54), Гольц, Агилар, Самудио, Самбуэса, Виллиам да Силва, Перальта, Ромеро (Арройо, 70), Ибарра (Кинтеро, 62).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос (Родригес, 72), Васкес, Бензема (Мората, 80), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Самбуэса, 22. Начо, 90+1.
Судья: Касерес (Парагвай).
15 декабря. Йокогама. Стадион "International Stadium Yokohama (Nissan Stadium)".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/world/2016/playoff/
Zico-wc
Реал против японской команды в финале...Где-же вы Боки и Ривер Плейты, Фламенго и Сантосы, Пеньяроли и Насьонали?
15:57
Slim Taller
И здесь без видеопросмотра не обошлось.Зато показали,что офсайда у Криштиану нет.Как фотофиниш расчертили на полоски.
15:42
oleg.bob
С победой, Реал! И того же в финале!
15:38