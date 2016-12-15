"Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира "Реал" одержал победу над "Америкой" - 2:0. В составе мадридцев забитыми мячами отличились нападающий Карим Бензема и Криштиану Роналду. В финале турнира "Королевский клуб" встретится с "Касимой Антлерс". Игра состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало - в 13.30 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

"Америка" - "Реал" - 0:2 (0:1)

Голы: Бензема, 45+2 (0:1). Криштиану Роналду, 90+3 (0:2).

"Америка": Муньос, Вальдес, Альварадо (Герреро, 54), Гольц, Агилар, Самудио, Самбуэса, Виллиам да Силва, Перальта, Ромеро (Арройо, 70), Ибарра (Кинтеро, 62).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос (Родригес, 72), Васкес, Бензема (Мората, 80), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Самбуэса, 22. Начо, 90+1.

Судья: Касерес (Парагвай).

15 декабря. Йокогама. Стадион "International Stadium Yokohama (Nissan Stadium)".

Трансляция матча "Америка" - "Реал"