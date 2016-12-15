Криштиану Роналду: "Видеотехнологии и футбол несовместимы"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Америкой" (2:0) высказался против введения видеоповторов. Гол португальца в этой встрече был засчитан не сразу. Арбитры полагали, что форвард был в положении вне игры и воспользовались новой системой. Это заняло какое-то время - командам пришлось ждать, пока арбитр не вынес окончательного решения.

– Видеотехнологии и футбол несовместимы, – цитирует Криштиану Роналду goal.com.