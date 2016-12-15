23:03 15 декабря | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

Криштиану Роналду: "Видеотехнологии и футбол несовместимы"

0
0
0
3

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Америкой" (2:0) высказался против введения видеоповторов. Гол португальца в этой встрече был засчитан не сразу. Арбитры полагали, что форвард был в положении вне игры и воспользовались новой системой. Это заняло какое-то время - командам пришлось ждать, пока арбитр не вынес окончательного решения.

– Видеотехнологии и футбол несовместимы, – цитирует Криштиану Роналду goal.com.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

maks55555

Нет, в трансляции показали повтор с линией офсайда, офсайда не было.

01:31

AlCapone

Да он так говорит из-за того, что его симуляции можно будет на повторе разглядеть

00:58

SportXpressNick

Очень даже совместимы. Из офсайда забил.

23:33 15 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ