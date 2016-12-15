Криштиану Роналду: "Реал" серьезно относится к клубному чемпионату мира"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что "Королевский клуб" намерен стать победителем клубного чемпионата мира. По словам форварда, мадридцы приехали в Японию, чтобы выиграть трофей.

В полуфинале турнира подопечные Зинедина Зидана сыграют с "Америкой". Встреча состоится сегодня, начало игры - в 13.30 по московскому времени.

- Клубный чемпионат мира очень важен для "Реала", - приводит Marca слова Криштиану Роналду. - Мы хотим одержать победу, чтобы завершить год на мажорной ноте. "Королевский клуб" приехал в Японию не для того, чтобы расслабляться. Мы намерены разделить радость от победы со всеми нашими болельщиками.

Трансляция матча "Америка" - "Реал"