18:00 | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

Каземиру: "Реал" знал, что с "Касимой" будет трудно"

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Полузащитник "Реала" Каземиру после победы в финале клубного чемпионата мира-2016 против "Касимы Антлерс" (4:2 д.в.) отметил, что команде необходимо не терять концентрацию и бороться за победу во всех остальных турнирах.

- Мы очень рады. Это невероятный результат, но нам нельзя расслабляться, ведь впереди чемпионат и Кубок Испании, Лига чемпионов, - цитирует официальный сайт "Реала" Каземиру. - Мы знали, что будет трудно, но "Реал" всегда должен бороться до конца. Мы отнеслись к сопернику с уважением, он показал высокий уровень. Мы знали, что будет сложно, но победили.

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