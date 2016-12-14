15:27 | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

"Касима" разгромила "Атлетико Насиональ" и вышла в финал клубного чемпионата мира

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Победитель азиатской Лиги чемпионов "Касима" вышла в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале клуб из Японии разгромил обладателя Кубка Либертадорес "Атлетико Насиональ". Отметим, что поединок стал первым под эгидой ФИФА, в котором была использована система видеоповторов. В первом тайме арбитр встречи Виктор Кошшои проконсультировался с видеосудьей перед тем, как назначить пенальти.

В решающем матче "Касима" встретится с победителем полуфинала между испанским "Реалом" и мексиканской "Америкой".

Клубный чемпионат мира

1/2 финала 

"Атлетико Насиональ" - "Касима Антлерс" - 0:3 (0:1)

Голы: Дои, 33 - с пенальти (0:1). Эндо, 83 (0:2). Сузуки, 85 (0:3). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/club/world/2016/playoff/

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