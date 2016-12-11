16:08 | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

"Касима Антлерс" вышла в полуфинал клубного ЧМ

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"Касима Антлерс" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира обыграла "Меймлоди Сандаунз" со счетом 2:0. В полуфинале турнира японцы встретятся с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ".

Клубный чемпионат мира

1/4 финала 

"Меймлоди Сандаунз" - "Касима Антлерс" - 0:2 (0:0)

Голы: Эндо, 63 (0:1). Канадзаки, 88 (0:2). 

Судья: Гарсия (Мексика).

11 декабря. Осака. Стадион "Сюита Сити". 21702 зрителя.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/club/world/2016/playoff/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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GiantTemo

"Меймлоди"!!! Даже на английском произносится Мамелоди, а тут... Ладно, Кашима неправильно написано, в России не меняются традиционно неправильные названия японских городов, но "Меймлоди"... Прямо, "Джеймсон" (на самом деле ирландцы произносят "Джемисон").

16:54

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