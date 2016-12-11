"Касима Антлерс" вышла в полуфинал клубного ЧМ

"Касима Антлерс" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира обыграла "Меймлоди Сандаунз" со счетом 2:0. В полуфинале турнира японцы встретятся с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ".

Клубный чемпионат мира

1/4 финала

"Меймлоди Сандаунз" - "Касима Антлерс" - 0:2 (0:0)

Голы: Эндо, 63 (0:1). Канадзаки, 88 (0:2).

Судья: Гарсия (Мексика).

11 декабря. Осака. Стадион "Сюита Сити". 21702 зрителя.