18:03 | Футбол — Клубный ЧМ

"Касима Антлерс" победила "Гвадалахару" и сыграет с "Реалом" в полуфинале клубного ЧМ

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Клуб из Японии "Касима Антлерс" обыграл мексиканскую "Гвадалахару" в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Победный гол забил хавбек Хироки Абэ.

В полуфинале этого турнира "Касима" встретится с "Реалом"

Клубный ЧМ 

1/4 финала 

"Касима Антлерс" - "Гвадалахара" - 3:2 (0:1)

Голы: Сальдивар, 3 (0:1). Нагаки, 49 (1:1). Сержинью, 69 - с пенальти (2:1). Абэ, 84 (3:1). Пулидо, 90+4 (3:2). 

Нереализованный пенальти: Пулидо (Гвадалахара), 90+4 (вратарь)

Судья: Тессема (Эфиопия).

15 декабря. Аль-Айн. Стадион "Hazza bin Zayed Stadium".

Касима Антлерс - Гвадалахара

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