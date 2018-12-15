"Касима Антлерс" победила "Гвадалахару" и сыграет с "Реалом" в полуфинале клубного ЧМ

Клуб из Японии "Касима Антлерс" обыграл мексиканскую "Гвадалахару" в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Победный гол забил хавбек Хироки Абэ.

В полуфинале этого турнира "Касима" встретится с "Реалом".

Клубный ЧМ

1/4 финала

"Касима Антлерс" - "Гвадалахара" - 3:2 (0:1)

Голы: Сальдивар, 3 (0:1). Нагаки, 49 (1:1). Сержинью, 69 - с пенальти (2:1). Абэ, 84 (3:1). Пулидо, 90+4 (3:2).

Нереализованный пенальти: Пулидо (Гвадалахара), 90+4 (вратарь)

Судья: Тессема (Эфиопия).

15 декабря. Аль-Айн. Стадион "Hazza bin Zayed Stadium".

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