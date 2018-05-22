Инфантино больше не будет продвигать идею Клубного чемпионата мира и Лиги наций

Президент ФИФА Джанни Инфантино оставил попытки получить одобрение на реорганизацию Клубного чемпионата мира и создание мировой Лиги наций, сообщает AP. Предполагалось, что клубы будут проводить турнир из 24 команд вместо Кубка конфедераций, а сборный в двухлетнем цикле проводили бы игры в нескольких дивизионах.

У Инфантино было предложение от инвесторов, которые могли вложить 25 миллиардов долларов в эти соревнования. Крайний срок ответа от ФИФА прошел, а Инфантино не успел заручиться поддержкой совета организации, а также УЕФА.