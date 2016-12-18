Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу в клубном чемпионате мира

"Реал" в финале клубного чемпионата мира в дополнительное время одолел "Касиму Антлерс" – 4:2. Хет-триком у мадридцев отметился Криштиану Роналду, еще один мяч записал на свой счет Карим Бензема. У японцев дубль оформил Гаку Сибасаки.

Стоит отметить, что подопечные Зинедина Зидана уступали по ходу встречи. А при счете 3:2 в их пользу один из игроков "Касимы" пробил в перекладину.

"Реал" во второй раз в своей истории стал победителем этого турнира. А с учетом Межконтинентальных кубков, правопреемником которых является клубный ЧМ, на счету мадридцев пять побед.

Клубный чемпионат мира

Финал

"Реал" (Испания) – "Касима Антлерс" (Япония) – 4:2 д.в. (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Бензема, 9 (1:0). Сибасаки, 44 (1:1). Сибасаки, 52 (1:2). Криштиану Роналду, 60 - с пенальти (2:2). Криштиану Роналду, 97 (3:2). Криштиану Роналду, 104 (4:2).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 108), Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич (Ковачич, 106), Васкес (Иско, 81), Бензема, Криштиану Роналду (Мората, 112).

"Касима Антлерс": Согахата, Ниси, Ямамото, Уэда, Седзи, Огасавара (Фабрисиу, 68), Сибасаки, Эндо (Ито, 103), Канадзаки, Нагаки (Акасаки, 114), Дои (Сузуки, 88).

Предупреждения: Серхио Рамос, 55. Ямамото, 58. Фабрисиу, 93. Каземиру, 100. Карвахаль, 102.

Судья: Сиказве (Замбия).

18 декабря. Йокогама. Стадион International Stadium Yokohama (Nissan Stadium).

Трансляция матча "Реал" - "Касима"