Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу в клубном чемпионате мира

"Реал" в финале клубного чемпионата мира в дополнительное время одолел "Касиму Антлерс" – 4:2. Хет-триком у мадридцев отметился Криштиану Роналду, еще один мяч записал на свой счет Карим Бензема. У японцев дубль оформил Гаку Сибасаки.
Стоит отметить, что подопечные Зинедина Зидана уступали по ходу встречи. А при счете 3:2 в их пользу один из игроков "Касимы" пробил в перекладину.
"Реал" во второй раз в своей истории стал победителем этого турнира. А с учетом Межконтинентальных кубков, правопреемником которых является клубный ЧМ, на счету мадридцев пять побед.
Клубный чемпионат мира
Финал
"Реал" (Испания) – "Касима Антлерс" (Япония) – 4:2 д.в. (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Бензема, 9 (1:0). Сибасаки, 44 (1:1). Сибасаки, 52 (1:2). Криштиану Роналду, 60 - с пенальти (2:2). Криштиану Роналду, 97 (3:2). Криштиану Роналду, 104 (4:2).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 108), Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич (Ковачич, 106), Васкес (Иско, 81), Бензема, Криштиану Роналду (Мората, 112).
"Касима Антлерс": Согахата, Ниси, Ямамото, Уэда, Седзи, Огасавара (Фабрисиу, 68), Сибасаки, Эндо (Ито, 103), Канадзаки, Нагаки (Акасаки, 114), Дои (Сузуки, 88).
Предупреждения: Серхио Рамос, 55. Ямамото, 58. Фабрисиу, 93. Каземиру, 100. Карвахаль, 102.
Судья: Сиказве (Замбия).
18 декабря. Йокогама. Стадион International Stadium Yokohama (Nissan Stadium).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/club/world/2016/playoff/
shpasic
Лучший клуб мира и лучший игрок мира подтверждают свой класс!) /// а разве сегодня Глушаков сделал хет-трик?
17:13
Slim Taller
Серьёзно относиться к самураям невозможно.Реал мог даже проиграть ибо в последние пять минут основного времени японцы имели два голевых момента.Но индивидуально футболисты у них совсем никакие.Один Марселу на своём фланге десяток раз накручивал защитников и входил в штрафную.Но передачи летели куда-то не туда.Бензема,как всегда,деревянный.Брак у всей команды запредельный.У японцев потерь ещё больше,и если-бы Реал не пижонил,счёт мог быть разгромным.
17:02
thearistarx
а чёж не в основное время то? еле-еле
16:27
баламошка
Кристинка разрулил ситуацию.
16:16
oleg.bob
Этот матч сделал португальский гений! А Барса в прошлом году выиграла увереннее!
16:11
Айртон
Лучший клуб мира и лучший игрок мира подтверждают свой класс!)
16:10