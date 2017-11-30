"Гремиу" стал последним участником Клубного чемпионата мира-2017

"Гремиу", который обыграл аргентинский "Ланус" в финале Кубка Либертадорес (1:0, 2:1), стал последним участником Клубного чемпионата мира, который пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря. Бразильский клуб, как и испанский "Реал", стартует в этом турнире с полуфинала.

В первом матче турнира сыграют "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Окленд Сити" (Новая Зеландия). Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с "Урава Ред Даймонд" (Япония). В другом поединке 1/4 финала встретятся "Пачука" (Мексика) и "Видад" (Марокко).