Главный тренер "Америки": "Глупо думать о том, что "Реал" не хотели видеть в финале Клубного чемпионата мира"

Главный тренер "Америки" Рикардо Ла Вольпе выразил сомнение в справедливости судейских решений в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира с "Реалом" (0:2). Предметом для спора стал второй гол мадридцев, забитый Криштиану Роналду. Это взятие ворот было засчитано не сразу. Арбитрам пришлось воспользоваться системой видеоповтора.

- Я не стал протестовать, потому что мы проиграли с разницей в два мяча, - приводит Marca слова Ла Вольпе. - Если бы этот гол стал первым для мадридцев, то он вызвал бы много вопросов. Глупо думать о том, что "Реал" не хотели видеть в финале. Чтобы обыграть эту команду необходимо быть не только сильнее… Поэтому произошедшее вполне логично.