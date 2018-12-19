Гарет Бэйл: "Хочу поднять еще один трофей над головой вместе с "Реалом"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал победу в полуфинальном матче клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1). 29-летний валлиец доволен игрой своей команды, но считает, что надо думать о следующем финальном матче против "Аль-Айн"​.

– Сегодняшняя победа – это именно то, что "Реалу" было необходимо, – цитирует Бэйла Marca. – Футболисты довольны своей игрой, знали, что важно забить и увеличивать преимущество. Сейчас надо готовиться к финалу.

Я здесь, чтобы играть в футбол. Мне не нужно никому и ничего доказывать. Мы сосредоточимся на сопернике в финале. Я действительно хочу поднять еще один трофей над головой. Да, была небольшая боль в ноге, но я знал, что обязан помочь своей команде.

В текущем сезоне Бэйл сыграл в 21-м мачте за "сливочных", забил 10 голов и отдал пять голевых передач.