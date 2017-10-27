Формат клубного чемпионата мира может быть изменен с 2021 года

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин​ заявил, что чемпионат мира среди клубов может быть реформирован. С 2021 года планируется проведение турнира в новом формате.

- Совет обсудил создание Всемирной лиги, турнира на базе существующего клубного чемпионата мира, - цитирует ТАСС Сорокина. - Скорее всего, клубный чемпионат мира в новом формате будет проводиться с 2021 года, причем не исключается, что турнир будет проводиться летом. Направление работы – расширение количества команд. Работа будет продолжаться, но в целом заданное направление было одобрено. Время проведение, естественно, также будет обсуждаться. Решение будет принято с учетом интересов всех сторон, особенно футболистов.

Напомним, первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года.