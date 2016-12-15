Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с "Америкой"

15 декабря состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира "Америка" – "Реал". Начало – в 13:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Америка" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Реал". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 12,00 – Н 6,86 – П2 1,17

Трансляция матча "Америка" – "Реал" 15 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Америка" – "Реал".

Новости

Победитель азиатской Лиги чемпионов "Касима" вышла в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале клуб из Японии разгромил обладателя Кубка Либертадорес "Атлетико Насиональ". Отметим, что поединок стал первым под эгидой ФИФА, в котором была использована система видеоповторов. В первом тайме арбитр встречи Виктор Кошшои проконсультировался с видеосудьей перед тем, как назначить пенальти.

В решающем матче "Касима" встретится с победителем полуфинала между испанским "Реалом" и мексиканской "Америкой".