"Аль-Айн" победил "Ривер Плейт" и вышел в финал клубного ЧМ

"Аль-Айн" из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале хозяева турнира взяли верх над обладателем Кубка Либертадорес "Ривер Плейтом" в серии пенальти.

В финале "Аль-Айн" встретится с победителем другого полуфинала "Касима Антлерс" - "Реал".

Клубный ЧМ

1/2 финала

"Ривер Плейт" - "Аль-Айн" - 2:2 д.в. (2:1, 0:1, 0:0). Пенальти - 4:5

Голы: Пинола, 3 - в свои ворота (0:1). Борре, 11 (1:1). Борре, 16 (2:1). Кайю, 51 (2:2).

Нереализованный пенальти: Мартинес, 69 (штанга).

Судья: Рокки (Италия).

18 декабря. Аль-Айн. Стадион "Hazza bin Zayed Stadium".