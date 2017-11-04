Зоран Тошич: "Вернблум на позиции центрфорварда возомнит себя лучшим игроком мира"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в шутку заявил, что Понтусу Вернблуму не стоит на постоянной основе играть центрфорварда. Опорный хавбек во втором тайме матча Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) действовал на острие атаки и оформил победный мяч.

– Нападающие ЦСКА последнее время редко забивают. Может, Вернблуму стоит вернуться на свою историческую позицию?

– Понтус справится на месте форварда. Только вот это слишком поднимет его самооценку, он возомнит себя лучшим футболистом мира! (Смеется) Пускай лучше забивает по праздникам, но все голы будут важные. (Павел ГУРЕВИЧ)

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