10:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зоран Тошич: "Тоттенхэм" сочетает определенные черты разных стилей"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил силу соперника. По его словам, у оппонента очень много игроков, выступающих также в составе сборной Англии.

– "Тоттенхэм" сочетает определенные черты разных стилей. Они пытаются держать мяч, показывать хороший футбол, разнообразно играют в атаке. При этом действительно бросается в глаза, что у лондонцев много игроков из сборной Англии, а это очень сильная команда, несмотря на не самый удачный результат на Euro-2016", – приводит слова Тошича пресс-служба армейцев.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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