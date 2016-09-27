Зоран Тошич: "Тоттенхэм" сочетает определенные черты разных стилей"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил силу соперника. По его словам, у оппонента очень много игроков, выступающих также в составе сборной Англии.

– "Тоттенхэм" сочетает определенные черты разных стилей. Они пытаются держать мяч, показывать хороший футбол, разнообразно играют в атаке. При этом действительно бросается в глаза, что у лондонцев много игроков из сборной Англии, а это очень сильная команда, несмотря на не самый удачный результат на Euro-2016", – приводит слова Тошича пресс-служба армейцев.