Зоран Тошич: "Тоттенхэм" сочетает определенные черты разных стилей"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил силу соперника. По его словам, у оппонента очень много игроков, выступающих также в составе сборной Англии.
– "Тоттенхэм" сочетает определенные черты разных стилей. Они пытаются держать мяч, показывать хороший футбол, разнообразно играют в атаке. При этом действительно бросается в глаза, что у лондонцев много игроков из сборной Англии, а это очень сильная команда, несмотря на не самый удачный результат на Euro-2016", – приводит слова Тошича пресс-служба армейцев.
Сегодня состоится первый в истории #АренаЦСКА международный матч: в 21:45 принимаем английский @SpursOfficial! #ЦСКАТоттенхэм pic.twitter.com/1pRSjfuaAF– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 сентября 2016 г.