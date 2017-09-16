Зоран Тошич: "Победа ЦСКА в Лиссабоне имеет огромное стратегическое преимущество"

Бывший полузащитник футбольного ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" отметил, что победа красно-синих над "Бенфикой" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов имеет важное значение. Тем не менее, он считает, что теперь нужно набирать очки в оставшихся встречах.

– Поговорим про ЦСКА. Видели встречу армейцев с "Бенфикой" в Лиге чемпионов?

– Конечно, я смотрел игру. Расстроился, когда ЦСКА пропустил. Но игроки молодцы: не бросили бороться и за счет характера и огромного опыта смогли победить в таком тяжелом матче.

– Теперь ЦСКА – реальный претендент на выход из группы?

– Когда побеждаешь в первом матче группового турнира "Бенфику", претендующую на следующую стадию, начинаешь верить в себя и задумываться о плей-офф. Победа в Лиссабоне имеет огромное стратегическое преимущество. Правда, одной победы недостаточно, теперь необходимо побеждать "Бенфику" дома и брать максимум очков с "Базелем" и "Манчестер Юнайтед". (Андрей СИЗЯКИН)

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