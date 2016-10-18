Зоран Тошич: "Когда узнал про Еременко, был в шоке"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в преддверии домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что успех в матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой" помог команде. Также сербский хавбек отметил, что для него стала шоком информация об отстранении от футбола Романа Еременко.

– Успех в матче с "Уфой" позволил вздохнуть свободнее?

– Это точно. После поражений от "Тоттенхэма" и "Ростова" было сложно. Пауза на сборные тоже ведь тренеру не помогает: тяжело сразу разобраться, кто в каком состоянии вернулся. Неудивительно, что встреча с "Уфой" получилась очень напряженной. Но ЦСКА в очередной раз проявил свой характер. Мы победили даже без ряда ключевых футболистов. И надеемся продолжить во вторник в том же духе.

– На вашей памяти у красно-синих случались схожие по масштабу кадровые эпидемии?

– В любом случае у нас есть кем заменить травмированных. К тому же у Акинфеева и Дзагоева, насколько знаю, есть шансы выйти на поле против "Монако".

– Как отреагировали когда узнали о том, что Еременко отстранен от футбола минимум на месяц?

– Был в шоке. Рома для нас очень важный игрок. Без него намного тяжелее. Посмотрим, что решит УЕФА... (Филипп ПАПЕНКОВ)