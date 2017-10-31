Зобнин отправится со "Спартаком" на матч против "Севильи"

"Спартак" прибыл в аэропорт, откуда отправится на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". Как сообщает официальный сайт красно-белых, вместе с командой полетит полузащитник Роман Зобнин, который недавно восстановился после травмы крестообразных связок.

Всего на игру с "Севильей" отправится 21 футболист: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" - перед "Севильей", ЦСКА - перед "Базелем". LIVE!