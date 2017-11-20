Зобнин готов сыграть с "Марибором" с первых минут

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" сказал, что из игроков его команды наибольшие проблемы испытывает защитник Андрей Ещенко. Итальянский специалист отметил, что сегодня, 20 ноября, будет наблюдать за состоянием игрока.

- Зобнин готов играть с первой минуты, - сказал Каррера. - Самедов с сегодняшнего дня в общей группе и тоже в строю. Из тех, у кого проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня еще посмотрим за его состоянием. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, матч "Спартак" - "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.