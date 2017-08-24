Златко Захович: "Спартак" - самый большой клуб России, в нашей группе все возможно"

Спортивный директор "Марибора" Златко Захович отметил, что доволен жеребьевкой Лиги чемпионов, в результате которой словенскому чемпиону достались "Ливерпуль", "Спартак" и "Севилья". По его словам, на фоне таких соперников можно будет проследить прогресс команды.

- Мы довольны жеребьевкой, встретимся с хорошими командами, - приводит пресс-служба "Марибора" слова Заховича. - Мы поедем в гости к одному из лучших клубов всех времен, посетим город, в котором жили "Битлз". "Спартак" - самый большой клуб России, а с "Севильей" мы уже встречались. Очень приятно играть с конкурентоспособными командами. Думаю, в этой группе все возможно. Посмотрим на прогресс "Марибора".