Златко Захович: "Марибор" хочет набрать три очка в матче со "Спартаком"

Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор "Марибора" Златко Захович в эксклюзивном интервью "СЭ" накануне игры со "Спартаком" в Лиге чемпионов отметил, что был рад жеребьевке. Также он отметил, что рассчитывает на 3 очка в поединке с красно-белыми.

– У нас очень хорошая группа, – начал Захович. – Я был очень рад жеребьевке, ведь к нам, в Марибор, приедут клубы с большими именами – "Ливерпуль", "Севилья", "Спартак"… Мы получим удовольствие от игры, болельщики – от просмотра матчей.

– В групповых турнирах "Марибор" всегда занимал четвертые места. Сейчас цель – третье?

– Нет, почему? Я не сторонник того, чтобы ставить какие-то задачи еще до старта. На сегодня могу сказать лишь о том, что мы хотим набрать три очка в матче со "Спартаком". Дальше – посмотрим. Надо двигаться от игре к игре, а не забивать голову мыслями обо всех встречах сразу. (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Заховича