Златко Захович: "Исторически "Спартак" – сильнее всех в России"

Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор "Марибора" Златко Захович в эксклюзивном интервью "СЭ" накануне игры со "Спартаком" в Лиге чемпионов отметил, что уверен в возможности победы. Тем не менее, он считает "Спартак" - сильнейшим клубом России.

– "Спартак" - сильнейший клуб России на сегодня?

– Знаю, что москвичи не очень хорошо стартовали в новом сезоне, но он все равно остаются большим клубом. Да, в последние десять лет в Лиге чемпионов чаще выступали "Зенит" с ЦСКА, но исторически "Спартак" – сильнее всех в вашей стране.

– Четыре года назад "Марибор" дома уступил "Рубину" со счетом 2:5. Не боитесь повторения?

– Тогда потерпели поражение по одной причине – это футбол. Но сейчас нас ждет совершенно другая игра и другая команда. Мы уверены, что можем взять три очка. (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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