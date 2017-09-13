Златко Захович: "Исторически "Спартак" – сильнее всех в России"

Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор "Марибора" Златко Захович в эксклюзивном интервью "СЭ" накануне игры со "Спартаком" в Лиге чемпионов отметил, что уверен в возможности победы. Тем не менее, он считает "Спартак" - сильнейшим клубом России.
– "Спартак" - сильнейший клуб России на сегодня?
– Знаю, что москвичи не очень хорошо стартовали в новом сезоне, но он все равно остаются большим клубом. Да, в последние десять лет в Лиге чемпионов чаще выступали "Зенит" с ЦСКА, но исторически "Спартак" – сильнее всех в вашей стране.
– Четыре года назад "Марибор" дома уступил "Рубину" со счетом 2:5. Не боитесь повторения?
– Тогда потерпели поражение по одной причине – это футбол. Но сейчас нас ждет совершенно другая игра и другая команда. Мы уверены, что можем взять три очка. (Гоша ЧЕРНОВ)
Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Tribunal Z
Бредятина. Исторически Спартак сильнее всех))) То что было того уже нет, покупные матчи и тотальная работа с судьями Спартака в 90х годах уже прошла, а директор Марибора живёт прошлым когда Спартак каждый год подводили к чемпионству. Вспоминаю 96 год, когда Спартак за уши вытянули и играли матч за чемпионство с Аланией. я ТОГДА ПЛЕВАЛСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ГЛЯДЯ НА СУДЕЙСТВО. Несколько игроков Зенита и вратарь Березовский сдали матч в Питере и благодаря этому стало возможно играть дополнительный матч с Аланией Спартаку. Просто противно. Такого уже не будет я надеюсь. Марибор ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТОБЫ ПРОИГРАЛ.
07:46