22:18 21 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Завтра "Реалу" будет очень и очень сложно"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что его команде будет сложно обыграть "Спортинг" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, мадридцам постоянно приходится совершенствовать свою игру.

– Игра "Спортинга" в Мадриде нас не удивила, – цитирует A Bola Зидана. – Мы победили, столкнувшись с трудностями. Думаю, что завтра нам будет очень и очень сложно. Важно быть готовым к любому развитию событий. Мнение о нашей игре может высказывать любой. Мы с тренерским штабом постоянно думаем о тактике. Мы обыграли "Атлетико", но это ничего не гарантирует.

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