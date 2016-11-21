Зинедин Зидан: "Завтра "Реалу" будет очень и очень сложно"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что его команде будет сложно обыграть "Спортинг" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, мадридцам постоянно приходится совершенствовать свою игру.

– Игра "Спортинга" в Мадриде нас не удивила, – цитирует A Bola Зидана. – Мы победили, столкнувшись с трудностями. Думаю, что завтра нам будет очень и очень сложно. Важно быть готовым к любому развитию событий. Мнение о нашей игре может высказывать любой. Мы с тренерским штабом постоянно думаем о тактике. Мы обыграли "Атлетико", но это ничего не гарантирует.