Зинедин Зидан: "Завтра посмотрим, кто заменит Бэйла"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии" сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл из-за микротравмы не сыграет. По словам наставника, он завтра решит, кто заменит валлийца. Первая встреча в Мюнхене завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

- Бэйл усердно работал, чтобы вернуться в строй, и сумел восстановиться и набрать форму, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. - Сейчас у него есть микропроблема, которая мешает ему быть на пике. Надеюсь, это мелочь и завтра он будет с командой. Мы не хотим рисковать его здоровьем. Иско готов выйти на поле, как и все остальные игроки, которые в составе. Завтра посмотрим, кто заменит Бэйла и как мы будем играть.

Я знаю, что мне делать, но не скажу. Асенсио, Иско и все остальные. Я должен сделать выбор, и я рад, что он трудный. Это хорошо.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало - в 21.45. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.