Зинедин Зидан: "Завтра мы должны провести идеальный матч. Первый поединок уже забыт"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии" отметил, что рассчитывает на поддержку болельщиков. По словам наставника, мадридцы должны провести идеальный матч. Первая встреча в Мюнхене завершилась победой "Королевского клуба" со счетом 2:1.

- Мне не нужно говорить, насколько важным будет завтрашний матч. Все это понимают, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. - Роль болельщиков будет еще значительнее, чем обычно. Они всегда нас поддерживают, но завтра они будут нужны нам как никогда.

Хотим, чтобы они стали нашим 12-м игроком, чтобы поддерживали команду по максимуму, как они это делают всегда. Иметь таких фанатов за своей спиной на "Бернабеу" - всегда дополнительный бонус, и в Лиге чемпионов его значение еще больше.

Завтра мы должны провести идеальный матч. Первый поединок уже забыт - будем играть на победу. "Бавария" до конца будет оказывать на нас давление.

Мы ничего не можем поделать с теми, кто "висит" на карточке. Мы будем играть в свой футбол, не думая об этом. Левандовски - чистая девятка. Для "Баварии" хорошо, что он вернулся, но у этой команды отличные игроки на всех позициях. Мы должны быть готовы на каждом участке поля.

Знаем, что у "Баварии" много сильных сторон, но у нее есть и слабости. Надо сыграть в свой футбол, подготовиться так, как к первому матчу. Мы не станем почивать на лаврах. Матч будет трудным. Его судьбу решат мелочи.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало - в 21.45. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.