Зинедин Зидан: "Я счастлив – хочется пуститься в пляс"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в финальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1) поблагодарил мадридский клуб за возможность работы с такими футболистами. Он назвал этот день историческим для "мадридской семьи".

– Я очень рад и благодарен этому великому клубу за то, чтобы он дал мне возможность тренировать столь блестящих футболистов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. – Я счастлив. Хочется пуститься в пляс. И этим чувством я тоже обязан клубу. Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу. Теперь важно насладиться тем, чего мы добились.

Бесспорно, сегодня великий день. Никому не удавалось защитить трофей Лиги чемпионов, а нам удалось. Исторический день для всей мадридской семьи – игроков, тренерского штаба, для наших болельщиков. Следующий сезон будет еще труднее. Придется работать в поте лица, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов. Но сегодня мы показали, что у нас замечательная команда, и можем наслаждаться этим.