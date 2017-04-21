Зинедин Зидан: "Я не против любого жребия"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что не имеет предпочтений, с кем играть в 1/2 финала Лиги чемпионов. Кроме команды французского специалиста в полуфинал вышли "Монако", "Ювентус" и "Атлетико".

- Я не против любого жребия, посмотрим, кто нам попадется, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - В прошлый раз нам досталась "Бавария", и многие говорили, что мы встретились слишком рано, но получилось все не так плохо.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет сегодня, 21 апреля, начало - в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию мероприятия.