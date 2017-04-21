12:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Я не против любого жребия"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что не имеет предпочтений, с кем играть в 1/2 финала Лиги чемпионов. Кроме команды французского специалиста в полуфинал вышли "Монако", "Ювентус" и "Атлетико". 

- Я не против любого жребия, посмотрим, кто нам попадется, - цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. - В прошлый раз нам досталась "Бавария", и многие говорили, что мы встретились слишком рано, но получилось все не так плохо.

Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов пройдет сегодня, 21 апреля, начало - в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию мероприятия.

результаты опроса
14766 чел.
Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
"Реал"
32.4%
"Атлетико"
6.3%
"Монако"
10.8%
"Ювентус"
50.4%

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/draws/round=2000786/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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