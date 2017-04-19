Зинедин Зидан: "Я не говорю о судьях, но понимаю разочарование "Баварии"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:2 д.в.), что понимает разочарование мюнхенцев. При этом он подчеркнул: главным героем встречи стали автор хет-трика Криштиану Роналду, а не арбитр.

– Криштиану Роналду внес решающий вклад, в двух матчах он забил пять голов, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Зидана. – Я, как правило, не говорю о судьях, но сегодня могу понять разочарование "Баварии".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"