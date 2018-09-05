Зинедин Зидан: "Все три победы "Реала" в Лиге чемпионов были фантастическими"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что все три победы в Лиге чемпионов, которые королевский клуб одержал под его руководством, были фантастическими.

- Секрет успеха в Лиге чемпионов? Избегать потери концентрации, сосредоточившись на своем плане игры, - цитирует Зидана Football Italia. - Все три титула были фантастическими, особенными по разным причинам. Первый запомнился тем, что я впервые выиграл такой трофей в качестве тренера. Второй был и символичным, и трудовым, ведь мы обыграли "Ювентус". Третий же подвел черту под моей тренерской карьерой в "Реале".

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. По его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

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