16:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Видел "Наполи" в деле - "Реал" ждет хороший матч"

0
0
0
0

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" высоко оценил класс соперника. Французский специалист отметил, что его подопечным не стоит недооценивать неаполитанцев.

– "Наполи" показывает хороший футбол, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. – Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Я видел "Наполи" в деле и, исходя из увиденного, могу сказать, что нас ждет хороший матч.

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ