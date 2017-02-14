Зинедин Зидан: "Видел "Наполи" в деле - "Реал" ждет хороший матч"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" высоко оценил класс соперника. Французский специалист отметил, что его подопечным не стоит недооценивать неаполитанцев.

– "Наполи" показывает хороший футбол, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. – Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Я видел "Наполи" в деле и, исходя из увиденного, могу сказать, что нас ждет хороший матч.