Зинедин Зидан: "Величие "Реала" нужно доказывать в каждом матче"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" подчеркнул, что история "Королевского клуба" мотивирует команду. При этом специалист отметил, что мадридцы должны доказывать сове величие в каждой игре.

- История "Реала" помогает готовиться к достижению поставленных целей, - приводит Marca слова Зидана. - Эту историю невозможно игнорировать. "Реал" является великим клубом, но это необходимо доказывать в каждой игре. Мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.