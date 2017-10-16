Зинедин Зидан: "Важно показать, что чемпионат Испании лучше английского"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул особую важность предстоящего матча группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Поединок в группе Н состоится 17 октября, у обеих команд по шесть очков после первых двух туров и встреч с АПОЭЛ и дортмундской "Боруссией".

– У каждого свое восприятие, но мне чемпионат Англии всегда нравился, потому что там много играют, – цитирует AFP Зидана. – Там просто немного другой футбол. В Англии больший уклон на физподготовку. Когда команда физически сильна, у нее гораздо больше шансов на победу. Но я сейчас работаю в лучшем чемпионате. Матч между английской и испанской командой очень интересен. Это своеобразный финал в группе. Важно показать, что чемпионат Испании лучше английского.