Зинедин Зидан: "Варан готов сыграть с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда хорошо готова и знает своего соперника. По словам наставника, у него достаточный выбор игроков в линии обороны.

- Варан готов сыграть, он уже залечил свою травму. Мы недосчитаемся Пепе, который еще продолжает восстановление, зато в строю Начо, Рамос и Варан. Рад, что все они готовы к концовке сезона. До этого нам пришлось провести немало встреч без них.

Марселу - ключевой игрок нашей команды. Мы это понимаем. Он находится на пике карьеры, всегда стремиться сыграть лучше. Последние матчи демонстрируют, насколько он хорош

Мы хорошо знаем друг друга. Не собираемся делать что-то по-другому. Мы хорошо подготовились. Никогда не знаешь, что может случиться перед матчем. С нетерпением ждем матча. Мы готовы к бою.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.