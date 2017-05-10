Зинедин Зидан: "В ответном матче игра "Реала" не изменится"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что богатая история мадридского клуба помогает игрокам готовиться к важным встречам. Напомним, что в первой встрече "Реал" победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

– "Атлетико" попытается остановить нас, это их задача, – цитирует сайт УЕФА Зидана. – Мы будем стараться продолжать делать то, что умеем, то, что привело нас в полуфинал. Ничего не изменится в нашей игре. Каждая игра является последней в плей-офф. История "Реала" не давит на нас, наоборот, помогает готовиться к большим матчам. Мы и наши болельщики знаем, на что способны. Докажем это на поле.