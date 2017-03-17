Зинедин Зидан: "У "Реала" и "Баварии" равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии старта четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов с "Баварией" подчеркнул, что мадридцам предстоит встретиться с непростым соперником. По словам специалиста, обе команды имеют одинаковые шансы на выход в следующую стадию турнира.

- Знаем, что "Реалу" предстоит сложный матч. Мы постараемся хорошо проявить себя и победить, - приводит Real Madrid Info слова Зидана. - Нагретые шары? Могу только посмяться над этим. Такого не может быть. Я вдохновлен возможностью победы в Лиге чемпионов, но у нас непростой соперник. Шансы будут 50 на 50. Важно забить в гостевой встрече.