00:17 | Футбол — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "У меня просто нет слов, чтобы описать свои эмоции!"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своего клуба в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб выиграл у "Ливерпуля" 3:1 и в третий раз подряд завоевал престижный титул.

– Это потрясающая серия. У меня просто нет слов, – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана. – Я сказал своим парням, чтобы они наслаждались каждой минутой этого праздника, потому что они никогда не почувствуют что-то подобное. 

Реал - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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wilde

А они не хотели что ли наслаждаться?? Вот какие а!! И только недюжий опыт Зидана как игрока, как тренера ешкин кот - позволил дать ему такой мудрый совет!! Уважуха!!

01:09

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