Зинедин Зидан: "У меня просто нет слов, чтобы описать свои эмоции!"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своего клуба в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб выиграл у "Ливерпуля" 3:1 и в третий раз подряд завоевал престижный титул.
– Это потрясающая серия. У меня просто нет слов, – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана. – Я сказал своим парням, чтобы они наслаждались каждой минутой этого праздника, потому что они никогда не почувствуют что-то подобное.
wilde
А они не хотели что ли наслаждаться?? Вот какие а!! И только недюжий опыт Зидана как игрока, как тренера ешкин кот - позволил дать ему такой мудрый совет!! Уважуха!!
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