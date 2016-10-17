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Зинедин Зидан: "Шансы "Реала" на победу в матче с "Легией" - 50 на 50"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" отметил, что его команде важно сосредоточиться на предстоящей встрече. Специалист добавил, что мадридцы подходят к встрече в хорошей форме.

– Шансы "Реала" на победу в матче с "Легией" – 50 на 50, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. – Мы должны максимально осложнить сопернику игру с первых минут матча. "Реалу" нужны очки. Необходимо думать о себе и не смотреть на выступление других. Я доволен отношением игроков к работе. Мы провели отличный матч против "Бетиса", но впереди другая игра.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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