Зинедин Зидан: "Шансы "Реала" на победу в матче с "Легией" - 50 на 50"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" отметил, что его команде важно сосредоточиться на предстоящей встрече. Специалист добавил, что мадридцы подходят к встрече в хорошей форме.

– Шансы "Реала" на победу в матче с "Легией" – 50 на 50, – приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана. – Мы должны максимально осложнить сопернику игру с первых минут матча. "Реалу" нужны очки. Необходимо думать о себе и не смотреть на выступление других. Я доволен отношением игроков к работе. Мы провели отличный матч против "Бетиса", но впереди другая игра.