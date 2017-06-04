Зинедин Зидан: "Секрет успеха "Реала" в том, что каждый чувствует свою значимость"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" (4:1) подчеркнул, что секрет успеха мадридцев заключается в сплоченности и осознании важности каждого футболиста. Специалист отметил собранность команды во втором тайме.

– Финал Лиги чемпионов всегда сложный, – приводит пресс-служба УЕФА слова Зидана. – Победить мог каждый. Все решилось во втором тайме, который мы провели очень собранно.

– Как ваш вклад в этот успех?

– Я являюсь частью команды. Секрет нашего успеха в том, что каждый здесь чувствует свою значимость. Здорово видеть, что игроки близки друг с другом. Между ними есть связь.

– Почему Бэйл остался в запасе?

– Он очень ценный игрок. Но я сделал выбор, и считаю его правильным.