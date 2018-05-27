01:54 | Футбол — Лига чемпионов

Зинедин Зидан: "Секрет успеха? Его нет. Просто упорная работа"


Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб выиграл со счетом 3:1. 

– Никакого секрета нет. Мы просто упорно работаем. Кроме того, в "Реале" собралось очень много талантливых игроков, – цитирует официальный сайт УЕФА Зидана. – Мы всегда знали, что можем добиться больших высот. Ребята по-прежнему голодны до победы, и сегодня они это доказали. Самое сложное – это добраться до финала. Мы победили "ПСЖ", "Ювентус" и "Баварию", а сегодня выиграли у "Ливерпуля", который провел отличный сезон. 

Реал - Ливерпуль

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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