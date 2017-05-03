Зинедин Зидан: "Роналду в решающие моменты всегда там, где нужно"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после первого полуфинала Лиги чемпинов против "Атлетико" (3:0) отметил, что восхищается игрой Криштиану Роналду. Португалец в этой встрече забил три мяча и довел счет своих голов за клуб до 400.

- Конечно, мы довольны победой, но "Реал" еще не в финале, - приводит Mediaset слова Зидана. Хорошо, что не пропустили. И все же на следующей неделе нас ждет тяжелый матч. Роналду? Мне нравится, что в решающие моменты он всегда там, где нужно. Уникальный футболист и настоящий профессионал. Знаю, что ему всегда всего мало. Он всегда хочет добиться большего.

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"