Зинедин Зидан: "Роналду сыграет с АПОЭЛ"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ выразил радость в связи с возвращением нападающего Криштиану Роналду на поле в составе "королевского клуба". Специалист также добавил, что у испанского клуба нет зависимости от португальского форварда.

– Роналду очень хорош, – цитирует AS Зидана. – Он всегда сосредоточен на работе. Кроме того, он очень счастлив снова играть, потому что Криштиану любит играть в футбол. И мы счастливы, потому что он хорошо готов физически. Я очень рад видеть его на поле.

Зависимость от Роналду? Вы знаете, кем является для "Реала" Криштиану. Я не могу сказать о зависимости, но я хочу, чтобы он всегда был с нами.

Криштиану не только забивает, он очень важный игрок команды, он лидер, он всегда хочет побеждать. Его энергия и победный настрой передается остальным партнерам по команде. Мы счастливы, что Роналду возвращается. Он будет играть завтра, но его не будет в воскресенье. И я надеюсь, что это последняя игра в сезоне, в которой его не будет.