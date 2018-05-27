Зинедин Зидан: "Роналду должен остаться в "Реале", ситуация Бэйла сложнее"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает, что Криштиану Роналду останется в команде, но не очень уверен в сохранении Гарета Бэйла. Сразу после выигранного мадридцами финала Лиги чемпионов появились слухи, что эти игроки могут уйти из "Реала".

– Роналду должен остаться в "Реале", – цитирует AFP Зидана. – Нет слов, чтобы описать все, что он сделал для клуба. Думаю, в течение ближайших дней появятся разные слова о его будущем.

Ситуация Бэйла сложнее. Некоторые игроки думают, что заслуживают большего игрового времени. Но я как тренер должен выполнять свои обязанности и решать, кого выпускать на поле. Интересы команды важнее всего.