Зинедин Зидан: "Реал" заслужил выход в полуфинал ЛЧ"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (4:2 д.в.) подчеркнул: команда верила в успех до последнего. Специалист считает, что его подопечные заслуженно вышли в полуфинал турнира.

– Мы играли против великой команды, – приводит Tmw слова Зидана. – Возможно, самой сильной. "Реал" создал много опасных моментов в первом тайме. Мы верили в успех до самого конца. Отлично сработали и замены, которые добавили свежести. Считаю, что мы заслужили выход в полуфинал по итогам двух матчей.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"