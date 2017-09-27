Зинедин Зидан: "Реал" в матче с "Боруссией" сыграл идеально"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Боруссии" (3:1) отметил, что команда в этой игре сработала блестяще. По его словам, мадридцы могли забить дортмундцам больше мячей.

- Могли забивать и больше, у нас были моменты, - приводит пресс-служба УЕФА слова Зидана. - Но главное - это забить больше, чем соперник. И мы это сделали. Я очень рад за Роналду. Все сработали блестяще. Мы провели отличную игру. Хорошо начали, да и оба тайма были превосходными. После перерыва у нас были кое-какие сложности, но мы их прекрасно преодолели. Идеально сработано.