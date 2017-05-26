Зинедин Зидан: "Реал" стоит на пороге самого сложного испытания"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" в интервью пресс-службе УЕФА подчеркнул, что команде предстоит самое сложное испытание. При этом специалист отметил, что мадридцы еще ничего не добились.

- Какой вам видится ваша работа во главе "Реала", который вы приняли в начале 2016 года? - вопрос Зидану.

- Счастлив, что мне выпала такая возможность. Это непростая работа, но у меня она вызывает огромный энтузиазм. Футбол - одна из главных страстей в моей жизни. Я много работал и провел три или четыре года, подготавливая себя к тому, чтобы стать тренером.

Ныне же у меня есть возможность руководить столь восхитительным клубом, так что изо дня в день я занимаюсь делом, которым крайне увлечен. У нас фантастический тренерский штаб, однако нашими достижениями мы, в том числе, обязаны изумительным футболистам.

Они прониклись идеей о том, что в клубе важен каждый, и мы демонстрировали это на деле. Сейчас мы стоим на пороге самого сложного испытания и пока еще ничего не добились. В то же время это самое интригующее испытание.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.